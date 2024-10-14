الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب إلى 2646.75 دولارا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وسط ترقب مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2646.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 1% في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2663.90 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 31.21 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 % إلى 976.20 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.1 % إلى 1045.87 دولارا للأوقية .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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