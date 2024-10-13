شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزف» تتسلم خطابا بعدم استكمال دراسة تأسيس شركة لتصنيع الأدوات الصحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخزف السعودي استلامها خطاب من شركة Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş (EYAP) التابعة لمجموعة Eczacıbaşı Group التركية يفيد بعدم رغبتها بالاستمرار في دراسة تأسيس الشركة التي كان من المقرر انشائها بالمملكة العربية السعودية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 16 أبريل 2023م، توقيعها خطاب نوايا غير ملزم مع شركة Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş (EYAP) التابعة لمجموعة Eczacıbaşı Group التركية، والإعلانات اللاحقة على موقع تداول بتاريخ 8 أكتوبر2023م، بتوقيع اتفاقية مبدئية غير ملزمة لدراسة تأسيس شركة مقرها المملكة العربية السعودية مملوكة بالتساوي بين الطرفين متخصصة في تصنيع وبيع الأدوات الصحية والقطع المكملة لها، وكذلك ما تم الإعلان عنه بتاريخ 17 مارس 2024م بتمديد فترة الاتفاقية المبدئية غير الملزمة الموقعة بتاريخ 8 أكتوبر2023م حتى نهاية العام الحالي 31 ديسمبر2024م.
وأوضحت أن عدم رغبة الشركة بالاستمرار في دراسة تأسيس الشركة نظرا لارتفاع حالة عدم التأكد الخاصة بالظروف الاقتصادية والسياسية وعدم وضوح التوقعات المستقبلية لقطاع الإنشاءات في أوروبا وتركيا وسيتم استمرار العمل على دراسة فرص التعاون الأخرى الحالية والمستقبلية المشتركة بين الطرفين في قطاع منتجات الأدوات الصحية.
وأفادت بأنه لا يوجد تأثير مالي جوهري على نتائج أعمال الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 16 أبريل 2023م، توقيعها خطاب نوايا غير ملزم مع شركة Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş (EYAP) التابعة لمجموعة Eczacıbaşı Group التركية، والإعلانات اللاحقة على موقع تداول بتاريخ 8 أكتوبر2023م، بتوقيع اتفاقية مبدئية غير ملزمة لدراسة تأسيس شركة مقرها المملكة العربية السعودية مملوكة بالتساوي بين الطرفين متخصصة في تصنيع وبيع الأدوات الصحية والقطع المكملة لها، وكذلك ما تم الإعلان عنه بتاريخ 17 مارس 2024م بتمديد فترة الاتفاقية المبدئية غير الملزمة الموقعة بتاريخ 8 أكتوبر2023م حتى نهاية العام الحالي 31 ديسمبر2024م.
وأوضحت أن عدم رغبة الشركة بالاستمرار في دراسة تأسيس الشركة نظرا لارتفاع حالة عدم التأكد الخاصة بالظروف الاقتصادية والسياسية وعدم وضوح التوقعات المستقبلية لقطاع الإنشاءات في أوروبا وتركيا وسيتم استمرار العمل على دراسة فرص التعاون الأخرى الحالية والمستقبلية المشتركة بين الطرفين في قطاع منتجات الأدوات الصحية.
وأفادت بأنه لا يوجد تأثير مالي جوهري على نتائج أعمال الشركة.