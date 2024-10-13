شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزف» تتسلم خطابا بعدم استكمال دراسة تأسيس شركة لتصنيع الأدوات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية