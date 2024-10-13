شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي للاستثمار بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، الخميس الماضي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي للاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 20 مليون ريال تمويل طويل الأجل، لمدة 72 شهرا مع فترة سماح 12 شهرا، إضافة إلى 10 مليون ريال تمويل قصير الأجل لمدة 6 أشهر (قرض دوار حسب الطلب).
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف التسهيلات إلى تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية وتمويل رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 20 مليون ريال تمويل طويل الأجل، لمدة 72 شهرا مع فترة سماح 12 شهرا، إضافة إلى 10 مليون ريال تمويل قصير الأجل لمدة 6 أشهر (قرض دوار حسب الطلب).
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف التسهيلات إلى تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية وتمويل رأس المال العامل.