الاقتصاد

«الفخارية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي للاستثمار بـ30 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي للاستثمار بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية، الخميس الماضي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي للاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 20 مليون ريال تمويل طويل الأجل، لمدة 72 شهرا مع فترة سماح 12 شهرا، إضافة إلى 10 مليون ريال تمويل قصير الأجل لمدة 6 أشهر (قرض دوار حسب الطلب).
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف التسهيلات إلى تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية وتمويل رأس المال العامل.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا