شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي للاستثمار بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية