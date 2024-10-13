شكرا لقرائتكم خبر عن 3470 رسالة غذائية مصدرة والسودان والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 5 – 11 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 20 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 17 زيارة، وأصدرت الإدارة 374 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 344 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3470 رسالة بنحو 143 ألف طن لعدد 1386 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنف بنحو 33 ألف طن.



وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 11 ألف طن، ثم الليمون بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 30 ألف طن.

ومثلت السودان، السعودية، الصومال وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 165 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 505 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1970 رسالة بنحو 586 ألف طن لعدد 777 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 177 صنف من قمح، وسكر وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، مايزيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 364 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 310 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 21 منتج و8 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 661 منتج جديد، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 12 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 1 زيارة لمضارب الأرز ، كما تم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 22 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 599 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 40 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 559 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 530 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 334 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الفيوم، البحيرة والجيزة، وتم استيفاء 3 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لاشتراطات الاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 380 مخزنًا.



وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن تغذية مدرسية (قائم بالفعل) في محافظتي الفيوم والدقهلية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، البحيرة، بني سويف، الاسكندرية، الفيوم، الجيزة والمنيا، وتم إضافة 3 محالب إلى قائمة الاعتماد ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 91 محلبًا.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، دمياط والفيوم.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والقليوبية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 483 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 71 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 30 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية والنصف آلية في بعض أحياء محافظتي القاهرة والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات المنوفية، الشرقية والجيزة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن سمك هارنج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، 650 كجم خل يُصنف غش تجاري.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، مخبوزات، أجبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 53 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 260 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



وتم ضبط 355 كجم (لحوم مذبوحة خارج المجازر، لحوم مجمدة مستوردة بدون بيانات... وغيرها) لحدوث تغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 95 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (جمصة، أجا، المنصورة، ميت غمر، بلقاس، شربين، المطرية، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 10 حملات تفتيشية على 77 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

كما تم المرور على 3 مستشفيات حكومية وخاصة بنطاقالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من مدى سلامة ومأمونية الوجبات المقدمة للمرضى داخل تلك المستشفيات.

كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتنفيذ حملة مشتركة، حيث تم المرور على عدد من مراكز الرعاية الخاصة بالمسنين والأطفال الأيتام والأحداث وكذا دور الشباب، وذلك للتأكد من جودة الغذاء المقدم للنزلاء.



ونفذ فرع العاشر من رمضان 2 حملة تفتيشية على 37 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس وأبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 87 منشأة وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا، فاقوس وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .



كما تم إعادة المرور على 58 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتحرير 4 كحاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت غير المستجيبة.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 6 حملات موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 120 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 23 حملة تفتيشية على 71 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحرير 5 محاضر مخالفة اشتراطات سلامة الغذاء، عدم استكمال إجراءات الترخيص، غش تجاري.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 10 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، مشروبات غازية، سناكس .. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 4 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية (زيوت طعام)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.