شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التراجع.. النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أو 0.4% إلى 79.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3% إلى 75.64 دولارًا للبرميل.

