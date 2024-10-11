الاقتصاد

رغم التراجع.. النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أو 0.4% إلى 79.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3% إلى 75.64 دولارًا للبرميل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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