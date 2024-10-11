شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب فى مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر تعافي بشكل محدود ليحاول التداول فوق المستوى 3550 جنيها للجرام وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس تحت هذا المستوى مما يدل على الضغط السلبي الحالي على الأسعار الناتج عن تراجع سعر الذهب العالمي.

تعافى سعر الذهب في مصر خلال جلسة أمس بشكل محدود بعد عملية الهبوط التدريجي في السعر التي استمرت خلال الأيام الماضية وذلك في ظل التداولات الضعيفة لأسعار الذهب العالمي، ولكن تترقب الأسواق اليوم صدور التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على سعر الذهب العالمي وبالتالي ينعكس على السعر المحلي.

يستهدف الذهب في مصر العود للصعود مرة أخرى لمستويات 3600 جنيه لعيار 21 لكنه يتعرض لمقاومة من تراجع الدولار وكذلك تراجع السعر العالمي، ليصبح السعر المستهدف الفترة المقبلة هو العودة للتداول عند 3600 جنيه.



شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات أمس الخميس بعد 6 جلسات متتالية من الهبوط، وذلك في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي من شأنها أن تؤثر على توقعات الأسواق فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.



توقف سعر أونصة الذهب العالمي عن الانخفاض بالقرب من المستوى 2600 دولار للأونصة ليرتد السعر لأعلى بشكل محدود ويتداول عند المستوى 2615 دولار للأونصة، ولكن يبقى السعر تحت ضغط سلبي للاستمرار في التصحيح منذ أن أغلق تحت المستوى 2630 دولار للأونصة ولكن إذا فشل في كسر المستوى 2600 دولار للأونصة فقد يعود السعر إلى الارتفاع.