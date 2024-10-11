شكرا لقرائتكم خبر عن اللؤلؤ والحلى يقود قفزة صادرات مصر إلى الإمارات خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجاهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن صادرات مصر إلى الإمارات العربية حققت قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و472 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 743 مليون و663 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 728 مليون و836 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن صادرات مصر إلى الإمارات جاءت مدفوعة بارتفاع كبير لصادرات مصر من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادراتها نحو 843 مليون و278 ألف دولار في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 166 مليون و981 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 676 مليون و297 ألف دولار.

وتضمنت قائمة صادرات مصر أيضا إلى الامارات كلا من فواكه وأثمار صالحة للأكل، وبلغت قيمة صادراتها نحو 78 مليون و93 ألف دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 59 مليون و581 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 18 مليون و512 ألف دولار، وأخيرا صادرات مصر من الخضر والنباتات بقيمة بلغت نحو 37 مليون و251 ألف دولار في النصف الأول من العام الجاري 2024، مقابل 35 مليون و736 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو مليون و515 ألف دولار.