شكرا لقرائتكم خبر عن نمو التمويل متناهى الصغر لأكثر من 93 مليار جنيه بنسبة نمو 19% والان مع تفاصيل الخبر

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أرصدة التمويل متناهي الصغر نمت بنحو 19% خلال عام، لتتخطى 93 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024 بعدد عملاء 4.5 مليون عميل، مقابل 78.3 مليار جنيه لخدمة 4.6 مليون عميل نهاية يونيو 2023.

وأضافت أن قاعدة عملاء شركات التمويل متناهي الصغر زادت بنسبة 6% لتصل إلى 1.9 مليون عميل في نهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ 1.8 مليون عميل في نهاية يونيو 2023، كما نمت أرصدتها التمويلية بواقع 38% لتسجل 36.3 مليار جنيه مقابل 26.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023.

أما الجمعيات والمؤسسات الأهلية- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- فقد نمت أرصدتها التمويلية بواقع 25% خلال فترة المقارنة، لتبلغ قيمتها 19.9 مليار جنيه لخدمة 1.8 مليون عميل في نهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنة ب 15.9 مليار جنيه لخدمة 2 مليون عميل في نهاية يونيو 2023.

وأشارت إلى دور البنوك في دعم عملاء التمويل متناهي الصغر من خلال عدة آليات أهمها منح التسهيلات غير المباشرة لجهات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة لمنح التمويل المباشر للعملاء والذي بلغ 37 مليار جنيه لنحو 773 ألف عميل بنهاية يونيو 2024.

وقالت إن قاعدة عملاء شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة زادت إلى 8 آلاف عميل في نهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ 3.6 ألف عميل في نهاية يونيو 2023، كما نمت أرصدتها التمويلية إلى 8.9 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023.

وتوقعت استمرار نمو الصناعة وضم مزيد من العملاء للقطاع المالي الرسمي، لاسيما أن السوق المحلي يعد أحد أهم الأسواق الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية ومحط أنظار المؤسسات الدولية للاستفادة من قاعدة العملاء المحتملين، ودللت على ذلك بصفقة بيع أسهم شركة تمويلي لصالح تحالف مستثمري SPE، البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، TCV تنمية كابيتال، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي- Bll.