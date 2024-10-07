شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة لـ «ريو تينتو» يمكن أن تقلب سوق الليثيوم العالمي.. اعرف القصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت ثاني أكبر شركة تعدين في العالم "ريو تينتو" على اهتمامها بالاستحواذ على شركة "أركاديوم" الأمريكية لإنتاج الليثيوم، وهي صفقة يمكن أن تغير العديد من المعطيات في سوق الليثيوم العالمي، وخريطة الشركات التي تستحوذ على إمدادات هذا المعدن الأساسي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفق ما أكدته الشركتان في بيانين لهما، وذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية. صفقة ريو تينيتو وأركاديوم قالت شركة ريو تينتو إنه ليس هناك يقين من أمر الموافقة على أي صفقة لكن الأمر المستمر والمساعي مستمرة.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة أركاديوم ليثيوم حاليًا 3.31 مليار دولار وفقًا لبيانات البورصة.

وقفزت أسهم الشركة المدرجة بأكثر من 42% في التعاملات وهو ما يقول بأنه إذا تمت الصفقة فستصبح ريو تينتو واحدة من أكبر موردي الليثيوم بعد "ألبمارل" و"إس كيو إم". مناجم الليثيوم عبر 4 قارات كما ستحصل ريو على حق الوصول إلى مناجم الليثيوم ومصانع المعالجة عبر أربع قارات.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه شركات التعدين إلى تأمين المعادن الأساسية للتحول العالمي في مجال الطاقة.

وكانت أسعار الليثيوم تحت الضغط نتيجة للإمدادات الزائدة من الصين حيث أظهرت بيانات من فاكت سيت أن أسعار كربونات الليثيوم التي تحتوي على 99.2% انخفضت بأكثر من 20% منذ بداية العام إلى 10800 دولار للطن المتري. نمو شركات التعدين الكبرى يقول محللون إن صفقات الدمج والاستحواذ الكبيرة هي ”السبيل الوحيد” لنمو بعض شركات التعدين الكبرى.

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قال شاول كافونيك رئيس أبحاث الطاقة في شركة "إم إس تي ماركي" :" إن ريو تينتو كانت تنتظر انخفاض أسعار الليثيوم من أجل متابعة عمليات الدمج والاستحواذ التي يمكن أن تمنحها قوة في صناعة الليثيوم على نطاق عالمي. تقديرات مرتفعة لأسعار الليثيوم وأضاف "من المرجح أن تكون شركة أركاديوم في مرمى استهداف ريو تينتو لسنوات ولكن أسعار الليثيوم وتقييماته تبدو مرتفعة لفترة أطول.

وتابع كافونيك:"في النهاية تريد ريو تينتو اللعب في مجال الليثيوم فقط إذا كانت ستصبح من بين أكبر ثلاثة منتجين"، مضيفًا أن شركة التعدين العملاقة تكافح من أجل تحقيق تعظيم معروضها لليثيوم من الدرجة الأولى من خلال الوسائل العضوية أو الاستكشاف أو عمليات الدمج والاستحواذ". مقاومة صفقة "ريو تينتو" تواجه ريو مقاومة شديدة في صربيا فيما يتصل بمشروع منجم جادار الذي تعتقد ريو أنه يتمتع بالقدرة على أن يكون "مصدراً عالمياً لبورات الليثيوم" حيث يحث السكان في بلجراد باستمرار على وقف المشروع بسبب مخاوف من أن يلوث مشروع التعدين البيئة المحيطة.

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وفي نتائج الربع الثاني الأخيرة لشركة أركاديوم، توقعت الشركة ارتفاعًا بنسبة 25% في أحجام مبيعات هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم المجمعة لعام 2024 مقارنة بعام 2023.

كما أكدت الشركة أيضًا نيتها زيادة مستويات الإنتاج في توسعاتها الأخيرة في الأرجنتين.

وقال كافونيك "إن الأمر كله يعود إلى ما ترغب (ريو تينتو) في دفعه وتوقعاتها طويلة الأجل بشأن أسعار الليثيوم".