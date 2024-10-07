شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 675 مليون دولار قيمة تراخيص الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول للشركات الأربعة اورنج والمصرية للاتصالات وفودافون وإي آند 600 مليون دولار بالإضافة إلى 75 مليون دولار لتجديد الرخص للجيل الخامس للمحمول.

ووقعت شركات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات "&e"، اليوم الإثنين، عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس للمحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة، وبذلك تصبح كل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلي لديها رخصة الجيل الخامس 5G، بعدما سبق أن حصلت عليها المصرية للاتصالات مطلع العام الحالي.

كما وقعت شركة وي محددات تشغيل الجيل الخامس حيث كانت قد وقعت تراخيص الجيل الخامس في يناير الماضي بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاما.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الإثنين، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد حسن شمروخ الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، وقيادات شركات المحمول.

ويمتد ترخيص الجيل الخامس لـ15 عاما لكل شركة، وتسدد الشركات مقابل الرخصة بالعملة الأجنبية، كما لن تحصل على ترددات جديدة لتشغيل الخدمة، على أن يتم إتاحتها على السعات الحالية للترددات.

ويسهم إتاحة تقنيات الجيل الخامس، إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.