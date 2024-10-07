شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 7/10/2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الإثنين 7-10-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.27 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع .

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.29 جنيه و48.39 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.29 جنيه 48.39 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.29 جنيه للشراء.

48.39 جنيه للبيع.