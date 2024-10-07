شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 7-10-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:34 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الإثنين 7-10-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.25جنيه للشراء.
13.27جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.35جنيه للشراء.
13.27جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.36جنيه للشراء.
13.28جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.35جنيه للشراء.
13.31جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.33جنيه للشراء.
13.27جنيه للبيع.
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