شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعية المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد "الدراجات النارية" الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال اغسطس 2024 سجل حوالى 21364 دراجة.

جاء من بينها 2285موديل 2021 و3617 دراجة موديل 2022 و3513 دراجة نارية موديل 2023و9862 موديل 2024و2087 موديل 2025 .



يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات قد اوردت فى تقريرها عن شهر أغسطس 2024 أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41179مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607مركبة موديل 2022و5616مركبة موديل2023 و20852مركبة موديل 2024 و7322مركبه موديل 2025 .