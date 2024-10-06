شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 9% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو9.1%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 9%.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 78.05 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس وسجلت 74.38 دولار للبرميل.

وفى الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر 1973، كشفت وثائق بريطانية، أفرجت عنها الحكومة البريطانية عام 2004، عن أن الولايات المتحدة "فكرت فى الاستيلاء على حقول النفط" فى الخليج بعد فرض الحظر من دول الخليج خلال حرب أكتوبر 1973.

وفى أوائل شهر فبراير عام 1974، أعلنت الولايات المتحدة عن خطة وصفتها بأنها "مشروع الاستقلال" الأمريكى في مجال الطاقة، وفى 17 مارس أعلن وزراء النفط العرب نهاية حظر النفط، بعد أسابيع من تقدم محادثات فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل.

وكشفت الوثائق أن المملكة المتحدة وأمريكا قللتا من إرادة العرب وقدرتهم على وقف ضخ النفط للغرب خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وأشارت الوثائق، التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بالتزامن مع ذكرى انتصارات 6 أكتوبرالـ51، إلى أن البريطانيين فوجئوا بإعلان الدول العربية المنتجة للنفط الحد من الإمدادات للغرب بعد عشرة أيام من العمليات العسكرية.

وبحسب الوثائق ففي 11 يونيو عام 1973، أي قبل الحرب بأربعة أشهر، حضر ويليام روجرز، وزير الخارجية الأمريكي، اجتماع مجلس وزراء منظمة معاهدة الشرق الأوسط (حلف بغداد).

ويروى انتوني بارسونز، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية آنذاك، أن روجرز قلل من شأن تهديدات العرب باستخدام النفط سلاحا للضغط على الغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة في حرب عام 1967.



