بدءا من اليوم.. الاشتراك في إصدار شهر أكتوبر لمنتج صح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يبدأ اليوم الأحد 06 أكتوبر 2024 الاشتراك في إصدار شهر أكتوبر لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة ​المملكة من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.

حيث تم تحديد نسبة العائد عند 4.92% وسيتم التخصيص في يوم 15 أكتوبر، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 20 أكتوبر حتى 23 أكتوبر، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 27 أكتوبر.

وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​

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