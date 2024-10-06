- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم.. إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفض ِالمقابل المالي للواردات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
تبدأ اليوم هيئةُ الزكاة والضريبة والجمارك ،تطبيق َقرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض ِالمقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.
حيث سيتم تحصيل ” فاصلة خمسة عشر في المئة ” من قيمة البضاعة الواردة رسوماً لمعالجة البيان الجمركي، وفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية ، قدره خمسة عشر ريال سعودي ، على شحنات الأفراد الواردة إلكترونيا من خارج المملكة ، لا تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط