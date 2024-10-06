الاقتصاد

اليوم.. إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفض ِالمقابل المالي للواردات

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ اليوم هيئةُ الزكاة والضريبة والجمارك ،تطبيق َقرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض ِالمقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.

حيث سيتم تحصيل ” فاصلة خمسة عشر في المئة ” من قيمة البضاعة الواردة رسوماً لمعالجة البيان الجمركي، وفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية ، قدره خمسة عشر ريال سعودي ، على شحنات الأفراد الواردة إلكترونيا من خارج المملكة ، لا تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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