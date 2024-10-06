شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يتلقى إخطارا حول استحواذ درايكو بى على 50% من الشركة المصرية للجبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اخطارا حول اعتزام شركة درايكو بي في الاستحواذ على 50% من رأس مال الشركة المصرية للجبس المملوكة بنسبة 100% لشركة سان جوبان لمنتجات البناء مصر والشركات التابعة لها.

وتعمل شركة درايكو بي في في قطاعات تصنيع وتوزيع منتجات الجبس ومواد البناء والعزل وغيرها، بينما لا تعمل الشركة في مصر. وأن الشركة المصرية للجبس تعمل في سوق تصنيع وبيع منتجات الجبس في مصر.

وكانت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قررت بتاريخ 30 سبتمبر 2024 الموافقة على عدد من التركزات الاقتصادية، شملت استحواذ شركة سويز أر في فرنسا وشركة ذا فيوتشر از نيوترال اس ايه اس على نسبة 20% و29% من إجمالي أسهم المشروع المشترك شركة ريليف، واستحواذ شركة ايراميت اس ايه وشركة ذا فيوتشر از نيوترال اس ايه اس على نسبة 20% و29% من إجمالي أسهم شركة فوزج ثري اس ايه اس، واستحواذ مجموعة كارلايل إنك على عدد 101,071,136 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة إنيرجيان كابيتال المحدودة، واستحواذ شركة ريكرياشين إنترناشونال إنك على عدد 529,006 سهم بنسبة 62,49% من إجمالي أسهم شركة ريستورانت بروجكتس ليمتد.