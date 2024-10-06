شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 80 جنيها خلال الـ24 ساعة الماضية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعاً كبيراً بأكثر من 80 جنيها خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ الجنيه الذهب 28624 جنيها مقابل 28784 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر أخد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثمارى.

وانخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف بعد أن سيطر التذبذب على تحركات الذهب، ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع سجل خلالها مستويات تاريخية، ولكن تحسن بيانات قطاع العمالة الأمريكية ساعد على توقف ارتفاعات الذهب.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض أونصة الذهب العالمي بنسبة 0.2% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2653 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2673 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2624 دولار للأونصة.