الاقتصاد

تعرف على أحدث أسعار السيارات الصينية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

السبت، 05 أكتوبر 2024 11:00 م

يشهد سوق السيارات استقرارا منذ فترة على خلفية استقرار سوق الصرف في الفرة الحالية، وهو ما أوجد عملية تسعير موحدة ومنضبطة إلى حد ما، مقارنة بفترة عدم استقرار سعر الصرف قبل أن يتمكن البنك المركزي من القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية.

وكشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن أعداد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال أغسطس 2024 بلغت 1483 سيارة.

وجاء من بينها ترخيص  34سيارة نقل موديل 2021 و140موديل 2022 و 172سيارة نقل موديل 2023و527 سيارة موديل 2024و4474 موديل 2025

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري  قد اوضح أن عدد السيارات"  الملاكي " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال اغسطس من العام الجاري 2024 سجلت حوالي  17381سيارة ملاكي .

في حين سجلت أحدث قائمة عن أسعار السيارات في السوق المصرية للعلامة الصينية "جريت وول" وتحديدا طرازات "هافال" أسعار منافسة في فئتها لجميع الموديلات وإليكم آخر تحديث من التوكيل المحلي وهي كالآتي:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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