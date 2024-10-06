شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3578 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد والذي يسجل هبوط بحوالي 10 جنيهات، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3578 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4089 جنيها.

عيار 21 يسجل 3578 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3067 جنيها.

الجنيه الذهب 28624 جنيها.

بيانات أمريكية جديدة

وكشفت البيانات البيانات الأمريكية الصادرات بنهاية الأسبوع الماضي، أن معدل البطالة الأميركية سجل 4.10% مقابل توقعات 4.20% فيما وصلت القراءة السابقة 4.20%.

وتسببت هذه البيانات في نتائج مباشرة على الذهب والدولار والبتكوين والأسهم:

مؤشر الدولار يرتفع بقوة ليسجل مستوى 102.209 بنسبة ارتفاع 0.47%.

الذهب يتراجع لمستوى 2,643 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.42%.

بيتكوين ترتفع إلى 61,659.00 دولار بنسبة ارتفاع 1.68%

عقود داو جونز تسجل ارتفاعًا بـ 192 نقطة قبل افتتاح السوق.

ارتفاع الذهب في مصر منذ بداية 2024

منذ بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 12.3% ليربح 390 جنيه حيث افتتح الذهب تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأنهى شهر سبتمبر عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

وشهد الربع الثالث من عام 2024 أداء إيجابي لـ سعر الذهب في مصر، وهو ما انعكس على التغيرات السعرية بشكل كبير، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات، مما يعكس قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.