شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 71.1 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربحت البورصة المصرية نحو 71.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.221 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 3.3%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس " إيجي . إكس 30 " بنسبة 1.42%، محققًا 31720.50 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس 70 " بنسبة 1.78% ليصل إلى 7557.73 نقطة. مؤشر إيجي إكس وسجل مؤشر " إيجي . إكس 100 " الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10784.46 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 362.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.929 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 625 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.