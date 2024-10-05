شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. استقرار سعر الذهب عند 3580 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 4-10-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر الذهب في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- إلى 3580 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 4091 جنيها، واجتماع سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان مع ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

أسعار الذهب فى مصر تسجل 3580 جنيها للجرام عيار 21

استقر سعر الذهب في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- إلى 3580 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 4091 جنيها، وعيار 18 سجل 3069 جنيها، والجنيه الذهب 28640 جنيها.

منذ بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 12.3% ليربح 390 جنيه، وافتتح الذهب تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأنهى شهر سبتمبر عند المستوى 3560 جنيه للجرام.

الإسكان تجهز لطرح إنشاء مشروعات المياه والصرف الصحى على القطاع الخاص

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات، ومنها موقف تجهيز الدراسات الفنية ومستندات الطرح لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وفقاً لبرنامج الحكومة، ودعم كافة شركات القطاع الخاص وتذليل العقبات التي قد تواجههم، موضحاً حجم التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق المستمر ما بين قطاع المرافق بالوزارة والجهات التابعة له مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد مستندات الطرح والشروع في عمليات طرح المناقصات على شركات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة، والتي تأتي متسقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها والتي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.

الإسكان تنشر كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح فى مخالفات البناء

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.

وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.

وزير الاتصالات: إعداد المرحلة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعى

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جلسة مباحثات مع السفير أمانديب جيل، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا، تناولت المباحثات أحدث التطورات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمى، وفرص تعزيز التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.

وأكد عمرو طلعت، حرص الدولة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية؛ موضحا أنه يتم حاليًا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية لاسيما مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدي.