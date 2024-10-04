شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريّف" يبحث تعزيز التعاون مع عدد من وكلاء صندوق النقد الدولي والان نبدء بالتفاصيل



وخلال كلمته، أكد الخريّف أهمية الاجتماع لتزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس مؤسستي بريتون وودز، مبينًا أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم المشورة والتوصيات حول التوجهات الاستراتيجية للصندوق. أهم التطورات الاقتصادية العالمية كما استعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أهم الأولويات والتوصيات.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الخريّف بالنائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي الأستاذة غيتا غوبيناث، وعدد من الوكلاء في الصندوق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث أهم المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة في 21-26 أكتوبر 2024 في واشنطن. الدمام - شريف احمد - ترأس وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الدكتور رياض الخريّف الاجتماع الثاني لوكلاء اللجنة الذي يعقد تحت الرئاسة السعودية ، وذلك يوم الخميس 30 ربيع الأول 1446هـ الموافق 3 أكتوبر 2024م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وخلال كلمته، أكد الخريّف أهمية الاجتماع لتزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس مؤسستي بريتون وودز، مبينًا أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم المشورة والتوصيات حول التوجهات الاستراتيجية للصندوق.كما استعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أهم الأولويات والتوصيات.وعلى هامش الاجتماع، التقى الخريّف بالنائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي الأستاذة غيتا غوبيناث، وعدد من الوكلاء في الصندوق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث أهم المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة في 21-26 أكتوبر 2024 في واشنطن.