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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.
وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.45 بالمئة أو بما يعادل 184 نقطة ليغلق عند 42011 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.03 بالمئة أو بما يعادل 6.65 نقاط ليغلق عند 17918 نقطة.
وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.45 بالمئة أو بما يعادل 184 نقطة ليغلق عند 42011 نقطة.
البورصة الأمريكيةونزل مؤشر " ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.15 بالمئة أو بما يعادل 9 نقاط ليغلق عند 5699 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.03 بالمئة أو بما يعادل 6.65 نقاط ليغلق عند 17918 نقطة.