الاقتصاد

أسواق الأسهم.. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.
وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.45 بالمئة أو بما يعادل 184 نقطة ليغلق عند 42011 نقطة.

البورصة الأمريكية

ونزل مؤشر " ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.15 بالمئة أو بما يعادل 9 نقاط ليغلق عند 5699 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.03 بالمئة أو بما يعادل 6.65 نقاط ليغلق عند 17918 نقطة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا