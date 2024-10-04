شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

البورصة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.45 بالمئة أو بما يعادل 184 نقطة ليغلق عند 42011 نقطة.ونزل مؤشر " ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.15 بالمئة أو بما يعادل 9 نقاط ليغلق عند 5699 نقطة.كما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.03 بالمئة أو بما يعادل 6.65 نقاط ليغلق عند 17918 نقطة.