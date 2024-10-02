وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي رئيس ديوان المستشارية الاتحادية والوزير الاتحادي لشؤون المهام الخاصة الألماني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, معالي رئيس ديوان المستشارية الاتحادية والوزير الاتحادي لشؤون المهام الخاصة الألماني فولفجانج شميت, وذلك على هامش حوار برلين العالمي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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