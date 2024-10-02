شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضوين في لجنة المراجعة بـ«ريدان الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية، أمس، تعيين عضوين في لجنة المراجعة وهما: عبدالرحمن المالكي، وعماد الحربي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين يسري اعتبارا من أمس وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 20-04-2025م.
ووفقا للشركة فإن عبدالرحمن مسفر المالكي يعمل مستشارا ماليا معتمدا وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والماجستير في إدارة الأعمال.
ويتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا في شركات مالية واستثمارية ومصرفية كبرى في إدارة جميع الجوانب المالية والمحاسبية على مستوى عالٍ مع كفاءة استثنائية في تحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ والتحليل المالي.
ويعمل حالياً مدير عام الخدمات المشتركة في شركة وادي جدة كما عمل مدير مالي في شركة وادي جدة والشركات التابعة لها ومدير إدارة الحفظ والعمليات والمدير المالي في شركة إتقان كابيتال.
وأضافت أن عماد زين العابدين الحربي، محاسب قانوني وعضو مستقل في باركر رسل العالمية وعضو أساسي في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز. كما حصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وعمل في عدة مكاتب محاسبة ومراجعة تحمل عضويات شركات أجنبية منها بيكر تيلي وآر إس ام وغيرها، كما عمل في الديوان العام للمحاسبة كمراقب مالي على عدة جهات حكومية منها وزارة التعليم والصحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأسس الحربي، شركة استشارات مهنية تحمل عضوية أجنبية متخصصة بتدقيق الحسابات وتقديم خدمات الزكاة والضرائب بالإضافة إلى خدمات المراجعة الداخلية والاستشارات المالية والإدارية مما مكنه من تقديم خدمات مهنية لكبرى الشركات والتي تعمل في عدة قطاعات (صناعية وتجارية وخدمية) بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين يسري اعتبارا من أمس وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 20-04-2025م.
ووفقا للشركة فإن عبدالرحمن مسفر المالكي يعمل مستشارا ماليا معتمدا وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والماجستير في إدارة الأعمال.
ويتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا في شركات مالية واستثمارية ومصرفية كبرى في إدارة جميع الجوانب المالية والمحاسبية على مستوى عالٍ مع كفاءة استثنائية في تحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ والتحليل المالي.
ويعمل حالياً مدير عام الخدمات المشتركة في شركة وادي جدة كما عمل مدير مالي في شركة وادي جدة والشركات التابعة لها ومدير إدارة الحفظ والعمليات والمدير المالي في شركة إتقان كابيتال.
وأضافت أن عماد زين العابدين الحربي، محاسب قانوني وعضو مستقل في باركر رسل العالمية وعضو أساسي في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز. كما حصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وعمل في عدة مكاتب محاسبة ومراجعة تحمل عضويات شركات أجنبية منها بيكر تيلي وآر إس ام وغيرها، كما عمل في الديوان العام للمحاسبة كمراقب مالي على عدة جهات حكومية منها وزارة التعليم والصحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأسس الحربي، شركة استشارات مهنية تحمل عضوية أجنبية متخصصة بتدقيق الحسابات وتقديم خدمات الزكاة والضرائب بالإضافة إلى خدمات المراجعة الداخلية والاستشارات المالية والإدارية مما مكنه من تقديم خدمات مهنية لكبرى الشركات والتي تعمل في عدة قطاعات (صناعية وتجارية وخدمية) بالمملكة العربية السعودية.