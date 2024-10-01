شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في أسواق الأسهم وسط توقعات بخفض أقل للفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم في وول ستريت بشكل طفيف بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن عمليات خفض لأسعار الفائدة ستكون تدريجية وليست متسرعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. مؤشرات الأسهم الأمريكية خسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 222 نقطة أو 0.5% بينما هبط مؤشر إس آند بي 500 وناسداك المركب كل منهما بنسبة 0.2%.

انخفضت الأسهم بعد أن قال باول يوم الاثنين إن المزيد من عمليات الخفض قد تحدث خلال الفترة المقبلة لكنه حذر من أن البنك المركزي ليس لديه مسار محدد مسبقًا.

وقال إنه إذا تحرك الاقتصاد كما هو متوقع فمن المتوقع أن يتبقى عمليتي خفض لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل منهما هذا العام.

أضاف باول "هذه ليست لجنة تشعر بأنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة بسرعة". مكاسب شهرية رغم الخسائر ورغم هذا التراجع أغلقت الأسهم شهر سبتمبر والربع الثالث من عام 2024 على مكاسب.

شهدت الأسواق بداية صعبة لما يعتبر تاريخيًا أضعف شهر لسوق الأسهم (سبتمبر) لكنها تعافت مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. أداء الأسهم الأمريكية ووفق ما رصد المحللون، فحتى الآن ارتفع مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% لكل منهما.

كما تقدم مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 2.2% في سبتمبر.

عانت الأسهم في نقاط متعددة في الربع الثالث مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت المكاسب الكبيرة التي تحققت في عام 2024 ستصمد.

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والجدير بالذكر أن فترة الأشهر الثلاثة احتوت على هزيمة السوق العالمية في 5 أغسطس والتي انخفض خلالها مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة. أداء لافت لمؤشر داو جونز ولكن المستثمرين تمكنوا في نهاية المطاف من التحامل والوقوف مجددًا حيث أنهى مؤشر داو جونز الربع بارتفاع يزيد على 7%. كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك نحو 5% و2% على التوالي منذ بداية شهر يوليو. تخطي الربع الأضعف قالت إيميلي باورسوك هيل الرئيسة التنفيذية لشركة "باورسوك كابيتال بارتنرز":"لقد نجح سوق الأسهم في الصمود في الربع الأضعف تاريخيًا خلال العام ومن المرجح أن يظل على حاله حتى نهاية العام على الأقل مع بقاء الأرباح قوية وانخفاض أسعار الفائدة واستمرار المستهلكين في الإنفاق". تقلبات متوقعة للأسهم في أكتوبر على الرغم من تفاؤل المستثمرين على نطاق واسع مع اقترابنا من المرحلة الأخيرة من العام فإن شهر أكتوبر له تاريخ مثير للقلق بالنسبة للأسواق فهو معروف بأنه وقت التقلبات الشديدة مع حدوث بعض الانخفاضات الأكثر وضوحًا في وول ستريت خلال الشهر.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيراقب المحللون بيانات العمل التي تحظى بمتابعة وثيقة للحصول على رؤى حول صحة الاقتصاد. تقدم أسهم تسلا حول النتائج الكبيرة، ارتفعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 30% في هذا الربع وحده ومع ذلك تتزايد الشكوك في وول ستريت في أن هذا سوف يسفر عن شيء سيضيف إلى النتيجة النهائية للشركة ويبرر ارتفاع السهم.

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ويرى بعض المحللين، بما في ذلك جاريت نيلسون من "سيفرا" أن ما تقوم تسلا ليس أكثر من مجرد عروض هوليوودية تثير ضجة حول شركة صناعة السيارات الكهربائية المتعثرة. ارتفاع تاريخي للأسهم الصينية وحول النتائج المثيرة بأسوق الأسهم، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين في أفضل أداء لها في 16 عامًا مع ارتفاع صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية ذات الصلة أيضًا بعد أن عزز التحفيز الاقتصادي الأخير تفاؤل المستثمرين في السوق. أداء مؤشر شنجهاي المركب على الصعيد الآسيوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.06% في أفضل يوم له منذ سبتمبر 2008 ليتوج سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام للمؤشر.

واختتم المؤشر شهر سبتمبر مرتفعاً 17.39% وهو أول مكسب شهري له في خمسة أشهر وأفضل أداء شهري له منذ أبريل 2015.

فيما أغلق مؤشر شنتشن المركب على ارتفاع بنسبة 10.9% في أفضل يوم له منذ أبريل 1996.

كما سجل مكاسب بنسبة 24.8% في سبتمبر في أفضل شهر له منذ أبريل 2007.