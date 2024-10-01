شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الأذربيجاني: منح تسهيلات وضمانات للاستثمارات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير المالية بجمهورية أذربيجان سمير شريفوف محفزات وتسهيلات كبيرة تقدمها بلاده للمستثمرين السعوديين، وذلك خلال لقائه برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ووفد الأعمال المرافق في زيارتهم إلى أذربيجان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن المحفزات تشمل تسهيلات كبيرة في قطاع التصنيع حيث تمنح الأرض مجاناً للمستثمر، بالإضافة إلى الضمانات المقدمة لسهولة دخول وخروج أموال المستثمرين في ظل استقرار العملة الآذرية، مقترحًا إقامة معرض إقليمي ضخم للتعريف بالمنتجات السعودية في أذربيجان ودول الإقليم المحيطة.

وبين أن الصندوق السيادي الاستثماري المشترك المقترح بين البلدين سيسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين وطرف ثالث.

وأوضح أن الشركات السعودية الكبيرة مثل أرامكو وسابك وأكوابور وشركات تعمل في القطاع السياحي، موجودة في أذربيجان، وهذا دليل قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.

من جهته أعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي عن استعداد الاتحاد لتبني مقترح إقامة معرض إقليمي للمنتجات السعودية في أذربيجان، عادًا ذلك دعمًا كبيرًا في نفاذ المنتجات السعودية عالية الجودة للأسواق بدول الإقليم، مؤكدًا جاهزية قطاع الأعمال بالمملكة للاستثمار في السوق الأذربيجانية.

