شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أماك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبري للتعدين (أماك) فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2025/01/09م ولمدة أربع سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-28 الموافق 2024-10-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-28 الموافق 2024-10-31.
يتعين على المرشح استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة ، واستكمال المتطلبات التالية:
1-تقديم خطاب موقع يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
2- تقديم نموذج رقم (1) باللغتين العربية والانجليزية والخاص بالسيرة الذاتية.
3-تقديم نسخة موقعة باللغتين العربية والإنجليزية من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
4-تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها واللجان.
5-تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
6- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد، وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج/ة)، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-28 الموافق 2024-10-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-28 الموافق 2024-10-31.
سياسة ومعايير الترشح
يتعين على المرشح استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة ، واستكمال المتطلبات التالية:
1-تقديم خطاب موقع يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
2- تقديم نموذج رقم (1) باللغتين العربية والانجليزية والخاص بالسيرة الذاتية.
3-تقديم نسخة موقعة باللغتين العربية والإنجليزية من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
4-تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها واللجان.
5-تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
6- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد، وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج/ة)، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.