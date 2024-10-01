شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا لتطوير 263 وحدة سكنية في الرياض بـ142.39 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، أمس، عقدا مع شركتها التابعة شركة التعمير والإنشاء المحدودة لتنفيذ 263 وحدة سكنية بمدينة الرياض دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ142.39 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2024م و2025م و2026م و2027م
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الجلال، والعضو عبدالله البريكان، ورئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني عمار الغول، والرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة عمر الجلال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ142.39 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2024م و2025م و2026م و2027م
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الجلال، والعضو عبدالله البريكان، ورئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني عمار الغول، والرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة عمر الجلال.