شكرا لقرائتكم خبر عن أغلقت على انخفاض.. الأسهم الأوروبية تتأثر بتراجع شركات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بتراجع أسهم شركات صناعة السيارات.

وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التداول منخفضًا بنسبة واحد بالمئة؛ ليتراجع بذلك عن أعلى مستوى على الإطلاق سجله الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم شركات السيارات الأوروبية الخسائر، إذ انخفضت بنسبة 4 بالمئة مع تراجع أسهم شركة (ستيلانتيس) المدرجة في ميلانو بنسبة 14.7 بالمئة، بعد أن خفضت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا توقعات أرباحها للعام الجاري. المؤشر القياسي الأوروبي كما انخفض سهم شركة (فولكس فاجن) بنسبة 4.3 بالمئة بعد أن خفضت توقعاتها السنوية للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من الخسائر التي مني بها اليوم، ارتفع المؤشر القياسي الأوروبي بأكثر من 2 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، كما سجل مكاسب شهرية للمرة الثالثة على التوالي.