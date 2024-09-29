شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو بلجنة المراجعة في «الوطنية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت الشركة الوطنية للتأمين عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 26/09/2024م على تعيين عاصم محمد الحطامي كعضو لجنة المراجعة بالشركة للدورة الحالية والتي تنتهي في 25-04-2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عاصم الحطامي من الكوادر الوطنية المالية المؤهلة وحصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 2009م.
وحصل الحطامي على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي الأمريكية في 2014م، فيما حصل على الزمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية في 2018م وحصل على زمالة المحاسبين القانونيين السعودية في 2019م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، عاصم الحطامي من الكوادر الوطنية المالية المؤهلة وحصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 2009م.
وحصل الحطامي على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي الأمريكية في 2014م، فيما حصل على الزمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية في 2018م وحصل على زمالة المحاسبين القانونيين السعودية في 2019م.