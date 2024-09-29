شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك الرياض» ينتهي من طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الرياض انتهاء طرح صكوك رأس مالي إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي.
وكان البنك قد أعلن على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 26 سبتمبر الحالي، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأضاف البنك أن تسوية إصدار الصكوك سيكون بتاريخ 30/03/1446ه (الموافق 03/10/2024م).
وأفاد بأن قيمة الطرح 750 مليون دولار، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 3750 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد الصك 5.50% في السنة، بينما تبلغ مدة استحقاق الصك (صكوك دائمة) يجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وتجدر الإشارة إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وكان البنك قد أعلن على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 26 سبتمبر الحالي، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأضاف البنك أن تسوية إصدار الصكوك سيكون بتاريخ 30/03/1446ه (الموافق 03/10/2024م).
وأفاد بأن قيمة الطرح 750 مليون دولار، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 3750 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد الصك 5.50% في السنة، بينما تبلغ مدة استحقاق الصك (صكوك دائمة) يجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وتجدر الإشارة إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.