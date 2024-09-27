شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب والفضة يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم، من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية. وبحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولارًا للأوقية (الأونصة) ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولارًا. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فبلغت 2695.80 دولارًا.

وهبطت الفضة قليلاً في المعاملات الفورية بنحو 0.3% إلى 31.93 دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عامًا عند 32.71 دولارًا قبل يوم. وفي المعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاتين 0.6% إلى 1001.54 دولارًا، والبلاديوم 1.1% إلى 1035.75 دولارًا.

