أمانة جازان تطرح أول فرصة استثمارية بمجال حقوق التسمية والرعاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

أعلنت أمانة منطقة جازان عن فرصة استثمارية في مجال حقوق التسمية والرعاية، وذلك في الواجهة البحرية لمدينة جيزان الممتدة على مساحة 596.138.33 مترًا مربعًا، وتبلغ مدة العقد 10 سنوات .

وتتضمن الفرصة، حقوق التسمية والرعاية للكورنيش الشمالي، ومواقع لإقامة الفعاليات على مدار العام ، وساحة راية الوطن، ومواقع لإقامة أجهزة صرف آلي ومتاجر، ولوحات إعلانية على كامل مساحة الكورنيش، وموقع لإقامة جسر مشاة.

وأكدت الأمانة أن هذه الفرصة الاستثمارية الأولى من نوعها بالمنطقة، وتهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والمساحات في الكورنيش الشمالي، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدن، كما تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل معها، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

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