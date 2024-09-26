المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدّد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 47.42 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق ليبلغ 92.388 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 6.60 كوبيكات، ليبلغ 103.476 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 12.21 كوبيكًا، ليصل إلى 13.0939 روبلًا.

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