شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية للتأمين»: تجديد وثيقة مجموعة شركة الاتصالات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة التعاونية للتأمين تجديد وثيقة مجموعة شركة الاتصالات السعودية، اليوم، لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم ووالديهم.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.

وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-03-28 الموافق 2024-10-01.

ومن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2024م.