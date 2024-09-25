شعبة الذهب: توقعات بزيادة الأسعار 400 جنيه إضافية بحلول 2025

الشارقة - اميمة ياسر - قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب كانت متوقعة؛ نتيجة لعدة عوامل أهمها تحول البنوك المركزية والأفراد لشراء الذهب، الذي أدى إلى زيادة الطلب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3610 جنيهات يعد "سعرا قياسيا"، مشيرا إلى ارتفاع السعر 70 جنيها خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتوقع حدوث ارتفاعات أكبر في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلا: "من المتوقع أن نشهد زيادات أكبر من السعر الحالي بكثير، بداية 2025 سنشهد زيادة لا تقل عن 300 إلى 400 جنيه في الجرام على السعر الحالي، والتوقعات أن يصل السعر في مصر بين 3800 إلى 3900 بداية العام الجديد".

ونفى وجود أية مضاربات في سوق الذهب المحلي أو حدوث تسعير عشوائي، قائلا إن أسعار الذهب في السوق المحلي تخضع لسعر الشاشة العالمية، وتحدد وفقا لحركة الصعود والهبوط في البورصة العالمية.

وأشار إلى أن سعر الذهب العالمي وسعر صرف الدولار هما العاملان المتحكمان في سعر الذهب محليا، ناصحا المواطنين بإعطاء الأولوية للاستثمار في الذهب؛ لسهولة بيعه مقارنة بالعقار.