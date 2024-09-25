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ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-9-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية