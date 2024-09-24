شكرا لقرائتكم خبر عن «دراية ريت»: سداد جزء من التمويل لمصرف الراجحي بقيمة 5.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية، بصفتها مدير صندوق دراية ريت، سداد جزء من التمويل القائم للصندوق لمصرف الراجحي بمبلغ 5,100,000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن السداد تم من عائدات بيع العقار الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 03/09/2024. إضافة إلى ذلك، تم تسوية أرباح التمويل وإعادة احتساب تكلفة التمويل بعد انخفاض نسبة السايبور.
ويتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً بتخفيض رسوم التمويل على الصندوق، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن السداد تم من عائدات بيع العقار الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 03/09/2024. إضافة إلى ذلك، تم تسوية أرباح التمويل وإعادة احتساب تكلفة التمويل بعد انخفاض نسبة السايبور.
ويتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً بتخفيض رسوم التمويل على الصندوق، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من 2024م.