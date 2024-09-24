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«دراية ريت»: سداد جزء من التمويل لمصرف الراجحي بقيمة 5.1 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية، بصفتها مدير صندوق دراية ريت، سداد جزء من التمويل القائم للصندوق لمصرف الراجحي بمبلغ 5,100,000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن السداد تم من عائدات بيع العقار الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 03/09/2024. إضافة إلى ذلك، تم تسوية أرباح التمويل وإعادة احتساب تكلفة التمويل بعد انخفاض نسبة السايبور.
ويتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً بتخفيض رسوم التمويل على الصندوق، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من 2024م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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