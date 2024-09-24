شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول»: بيع 50 % من مشروع «دير فيلا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول إتمام بيع ما يقارب (50%) حتى الآن من مشروع (دير فيلا) لشركتها التابعة شركة دير العقارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أنجزت ما نسبته (90%) من المشروع حتى الآن، فيما لا توجد زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أنجزت ما نسبته (90%) من المشروع حتى الآن، فيما لا توجد زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2024م.