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«زهرة الواحة» توقع اتفاقية تمويل مع «قطر الوطني» بـ60 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم، اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية مع بنك قطر الوطني وفقاً لشروط وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة اتمول 60 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 24-09-2024 إلى 26-06-2025.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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