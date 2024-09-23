شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات السياسة النقدية.. صعود الدولار والين يواصل الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة أخرى، مستوى 100.75، ليستمر فوق أدنى مستوى في عام، الذي سجله الأسبوع الماضي، بينما واصل الين التراجع في تداولات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان.

وصعد الدولار أمام الين الأسبوع الماضي بعد قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 144.50 ين، وتداول الدولار اليوم عند 144.16 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.68355 دولار؛ ليوسع مكاسب بلغت 3 % في أقل من أسبوعين، فيما ثبت اليورو عند 1.1165 دولار.

