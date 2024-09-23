الارشيف / الاقتصاد

ضبط منشأة خالفت ضوابط الإعلان الإلكتروني.. اعرف التفاصيل

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشأة خالفت ضوابط الإعلان الإلكتروني.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لاستخدامها أسماء محظورة، والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضحت ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الإجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات، وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.

مخالفات نظام التجارة الإلكترونية

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال.
إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا