شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشأة خالفت ضوابط الإعلان الإلكتروني.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لاستخدامها أسماء محظورة، والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الإجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات، وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.

مخالفات نظام التجارة الإلكترونية

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال.

إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.