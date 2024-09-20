شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الأسهم اليابانية بجلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 780.25 نقطة أو 2.10%، ليصل إلى 37935.58 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 39.74 نقطة، أو 1.52%، ليصل إلى 2656.61 نقطة.

