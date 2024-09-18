شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع طفيف في سعر الذهب حال انخفاض الفائدة 25 نقطة أساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" أن يشهد سعر الذهب انخفاضاً طفيفاً في حال قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي) خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط خلال اجتماعه المنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.

يأتي هذا التوقع في ظل ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، خاصة مع تزايد التكهنات بتوجهه نحو التخفيف النقدي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

أسعار الفائدة وتوقعات الذهب

وأوضح محللو "جولدمان ساكس" أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث إن خفض الفائدة البسيط يعزز من جاذبية الأصول الاستثمارية الأخرى مثل الأسهم والسندات ذات العوائد المرتفعة مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عوائد ثابتة.

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ومع ذلك، لا يتوقع أن يكون هذا الانخفاض حاداً نظراً لاستمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تجعل الذهب خياراً مفضلاً لدى العديد من المستثمرين.

خفض أقل لأسعار الفائدة

وأشار التقرير إلى أن الذهب استفاد في الفترة الأخيرة من توقعات السوق بأن الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أكبر للفائدة، مما رفع سعره إلى مستويات قياسية. لكن مع ظهور مؤشرات على أن الفيدرالي قد يتبنى سياسة أكثر حذراً ويكتفي بخفض محدود، قد يشهد السوق تصحيحاً في الأسعار.

انخفاض "مؤقت" في أسعار الذهب

وفي السياق ذاته، أكد "جولدمان ساكس" أن أي انخفاض في أسعار الذهب سيكون مؤقتاً، حيث من المتوقع أن يعود الذهب للصعود مجدداً في حال استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية أو زادت احتمالات الركود الاقتصادي، ما سيعزز الطلب على الأصول الآمنة.

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وتظل الأنظار موجهة إلى اجتماع الفيدرالي المقبل، حيث سيتحدد بناءً عليه مسار العديد من الأصول المالية، بما في ذلك الذهب، والذي يُعد مؤشراً مهماً على حالة الأسواق العالمية وترقبها لأي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية.