شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% ليتداول عند 1.3158 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.29% إلى 1.1835 يورو. البورصة البريطانية من ناحية أخرى، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38 %.

وسجل المؤشر, الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية, مكاسب تعادل 31.42 نقطة، ليصل إلى 8309.86 نقاط.