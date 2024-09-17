مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت تداولات أسواق الأسهم الأمريكية على تباين, فقد أُغلِق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف، بواقع 7.62 نقاط، بنسبة 0.11%، ليغلق عند 5633.64 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر ناسداك المجمع متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا، بخسارة 89.66 نقطة، أي بنسبة 0.51%، ليغلق عند 17594.32 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 238.02 نقطة، أي بنسبة 0.58%، ليغلق عند 41631.80 نقطة.

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