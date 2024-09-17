شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: افتتاح تجريبى وشيك للمتحف الكبير ما عدا قاعات توت عنخ آمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار أنه سيتم قريبًا الإعلان عن افتتاح تجريبي لكل المتحف المصري الكبير فيما عدا قاعات الملك توت عنخ آمون، كما أعلن عن بث فيلم يوثق عملية نقل مراكب الشمس للمتحف والتي تمت بأيادي مصرية.

وجاء ذلك خلال لقاءه الأول مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار والذي عقده بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية وبحضور قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة.

وقال الوزير: مصر هي الدولة الأولى في الآثار في العالم ولدينا أكثر من 35% من آثار العالم، الآثار المصرية هي مفخرة لمصر وللمصريين، وأشعر بالفخر أمام الجميع لما تملكه مصر من تاريخ طويل وحضارية عريقة.



