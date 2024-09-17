شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3208 دولار أمريكي، بزيادة 0.56 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1874 يورو بزيادة 0.23 %. البورصة البريطانية وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.06 %.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 5.35 نقاط، ليصل إلى 8278.44 نقطة.